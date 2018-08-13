также в разделеОбщество
13 августа. Картина дня 19
Поклонская вышла замуж 106
Бывший сотрудник Посольства присвоил 1,5 миллиона из госбюджета 18
Украинцы со скрытыми паспортами РФ пытались проникнуть в район ООС 26
Дело Ил-76: В суде зачитали обвинение Плотницкому 43
Украина хочет свой «список Магнитского» 16
Совет судей вступился за закрывшего дело Кернеса судью 42
Одесский суд приговорил диверсанта, готовившего убийство активиста 23
ДТП под Житомиром: Водитель не пытался тормозить, потому что уснул 31
Депутата «Евпаторийского городского совета» приговорили к 5 годам с отсрочкой 14
В Италии раскрыли схему вербовки боевиков для ОРДЛО 58
67% объектов социального сектора и теплоснабжающих предприятий Украины готовы к зиме 12
Скоро в украинских роддомах будут выдавать «пакет малыша» 23
СМИ узнали, где будет находиться антикоррупционный суд 25
Укрзализныця: Компенсации за плохие условия проезда не предусмотрены 59
В штабе ООС рассказали о провокации боевиком на КПВВ 75
Центр Новгород-Северского до сих пор «украшают» изображения Ленина и Сталина 62
В комендатуре «ДНР» забили до смерти боевика, едва не вспыхнул бунт 90

Шевченковский районный суд Киева продлил на 2 месяца, до 11 октября, обязательства экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщил судья, передают Українські Новини.

Насиров обязан носить электронный браслет и не выезжать за пределы Украины.

Как сообщал ForUm, 31 января Кабмин уволил ранее отстраненного от исполнения обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. 

По данным СМИ, Насиров впервые в истории независимой Украины уволен за двойное гражданство.

10 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова. 

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги