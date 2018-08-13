Шевченковский районный суд Киева продлил на 2 месяца, до 11 октября, обязательства экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.
Об этом сообщил судья, передают Українські Новини.
Насиров обязан носить электронный браслет и не выезжать за пределы Украины.
Как сообщал ForUm, 31 января Кабмин уволил ранее отстраненного от исполнения обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.
По данным СМИ, Насиров впервые в истории независимой Украины уволен за двойное гражданство.
10 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.
По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.
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