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42% вагонов пассажирских поездов оборудованы системой кондиционирования воздуха, а система принудительной вентиляции есть во всех вагонах.

Об этом говорится в ответе ПАО «Укрзализныця» на информационный запрос Укринформа.

«Сейчас парк пассажирских вагонов составляет 2930 вагонов, из которых 1232 вагона оборудованы системой кондиционирования воздуха (42%). Также все пассажирские вагоны оборудованы системой принудительной вентиляции», - рассказали в «Укрзализныце».

Кроме того, отмечается, что уже на 455 пассажирских вагонах установлена ​​система видеонаблюдения. В то же время на предприятии отметили, что во время строительства новых и модернизации (капитально-восстановительный ремонт) существующих пассажирских вагонов, устанавливается система видеонаблюдения.

В «Укрзализныце» также сообщили, что в пассажирских поездах эксплуатируется около 461 тыс. 149 комплектов постельного белья, а план поставки комплектов постельного белья для пассажирского хозяйства на 2018 год составляет 200 тыс. 10 комплектов. По данным железнодорожников, фактически уже приобретено 128 тыс. 831 комплект, то есть в 2018 году обновлено 28% постельного белья.

В то же время в «Укрзализныце» добавили, что не планируют пока заменять стеклянные чайные стаканы в поездах на стаканы разового использования.

Напомним, в «Укрзализныце» заявили, что выплаты компенсаций пассажирам за ненадлежащие условия проезда не предусмотрены нормативными и нормативно-правовыми актами.
ForUm

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