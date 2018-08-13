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Водитель маршрутки, попавшей в смертельное ДТП в Житомирской области 20 июля, на момент аварии уснул за рулем.

Об этом сегодня на брифинге в Житомире сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

«Уже после экспертизы мы увидели, что были внесены конструктивные изменения в тормозную систему, но это не повлияло на последствия», - сказал он, передает УНИАН.

По словам Печененко, водитель маршрутки уснул за рулем, что и повлекло трагедию. «Потому что с вероятностью в 99% там просто водитель уснул за рулем, ведь даже тормозного пути не было, и он не пытался тормозить», - отметил правоохранитель.

Напомним, 20 июля на 127-м км дороги Киев-Чоп возле с. Глубочицы Житомирской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и крупногабаритного грузовика.

В результате аварии погибли 10 человек и 9 получили травмы различной степени тяжести.

21 июля в полиции обнародовали данные пострадавших и погибших в смертельном ДТП, среди них – 5 детей.

Владельца маршрутки задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, а впоследствии ему сообщили о подозрении.  
ForUm

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