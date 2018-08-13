Итальянские карабинеры раскрыли организацию, которая вербовала наемников для участия в войне на Донбассе. Несколько человек арестовали, часть подозреваемых объявили в розыск. Некоторые из них до сих пор находятся на неподконтрольной Украине территории Донбасса, сообщает Радио Свобода.

Розыском потенциальных наемников в Италии и отправкой их на Донбасс, по версии следствия, занимались под прикрытием гуманитарных операций. В частности, среди подозреваемых – Орацио Ньерре – итальянский активист, симпатизирующий России и основатель организации «Координация солидарности с Донбассом». Создали ее в 2014 году, в том же году Ньерре вместе со своим соратником Лукой Пинтауди приезжал в Донецк, где встречался с тогдашним лидерами группировки «ДНР» Павлом Губаревым и Денисом Пушилиным.

Сейчас Ньери и Пинтауди находятся под следствием, но не задержаны. В отличие от трех других подозреваемых. Согласно данным газеты La Repubblica, под арестом находятся - итальянец Антонио Катальдо, албанец Олси Крутани и молдаванин Владимир Вербицкий.

За участие в боевых действиях иностранные наемники ежемесячно получали 300-400 евро.

«Известно, что в Украине на войне, будучи в составе пророссийского войска, платят немного, ведь наемникам можно заработать гораздо больше в других вооруженных конфликтах. Поэтому, основным стимулом для этих граждан является идеологическое убеждение», - рассказал журналист и руководитель издания «OttoPagine» в городе Авеллино Лучано Трапанезе.

После спецоперации карабинеры обнародовали видео, благодаря которому можно идентифицировать одного из задержанных - Владимира Вербицкого, который на Донбассе взял себе позывной «Парма». Он ушел воевать в мае 2015 года, тогда же вступил в ряды группировки «Русич».

Первые два месяца на Донбассе он не показывал своего лица, но позже прятаться перестал. На одном из видео, которое боевики выложили на YouTube, видно, как его учат корректировать огонь артиллерии. На камеру «Парма» рассказывает – ему 21 год и хотя вырос в Италии, куда родители переехали из Молдовы, считает себя «русским».

Второй задержанный Олси Крутани – ветеран Чечни и владелец спортзала в Милане, ярый сторонник русских боевых искусств. Именно во время таких спортивных мероприятий и обсуждали возможную отправку наемников на Донбасс, пишет издание «OttoPagine».

Своего рода посредником между желающими попасть в Украину и теми, кто уже воюет на Донбассе, выступал третий задержанный – Антонио Катальдо.

«Антонио Катальдо – ключевая фигура в материалах расследования правоохранительных органов города Генуи относительно наемников, воевавших в составе пророссийских сил в Украине. Он считается опытным наемником, потому воевал в Ливии, был в плену боевиков Каддафи, обучение и военную подготовку прошел в Панаме. Он стал известным, потому что интервью с ним показала известная итальянская телепрограмма. Он рассказал о своем опыте наемника в мире и на Донбассе. С тех пор он стал ориентиром для тех, кто хотел отправиться из Италии в украинские регионы, чтобы воевать в рядах пропутинского войска», - рассказывает итальянский журналист Трапанезе.

В Италии также выдали ордера на арест еще трех боевиков Андреа Пальмери, Габриэля Каругати и Массимильяно Каваллери. Последний взял себе позывной «Спартак», регулярно участвовал в съемках телевизионных сюжетов на неподконтрольной Украине территории, фотографировался с главарем группировки «ДНР» Александром Захарченко, а в феврале этого года похвастался получением так называемого паспорта «ДНР».

Каваллери – не единственный из подозреваемых, кто до сих пор находится на Донбассе.

«Привет! Меня зовут Андреа Пальмери, я сейчас живу в Луганске», - так себя представлял боевик из Италии для видео сепаратистского содержания на YouTube.

Пальмери – ультрас с итальянской Тосканы. На родине в феврале 2014-го его осудили за избиение, но из-под домашнего ареста он бежал в группировку «ЛНР». Именно Пальмери, считает следствие, был посредником для будущих наемников уже на неподконтрольном Украине Донбассе.

Год назад «Донбас.Реалии» пытались пообщаться с Пальмери в соцсетях, но он отказался отвечать на вопросы журналистов. Зато написал – «встретимся во Львове».

После задержаний в Италии Пальмери в Фейсбук выложил фото из оккупированного Донбасса. И написал – «я террорист и признаю это». На этот раз на сообщение «Донбас.Реалии» ответил бранью.

Несговорчивый и третий из объявленных в розыск - Габриэль Каругати. Правда, год назад он рассказал, что после участия в боевых действиях спокойно пересекал итальянскую границу.

«Я уже ездил домой, отдохнуть. Теперь в Донецке живу», - ответил боевик на вопрос журналистов в прошлом году.

Габриэль Каругати – сын одного из бывших менеджеров правящей итальянской партии «Лига». Ее лидер Сальвини возглавляет МВД страны и называет законной аннексию Крыма.

Прямой связи между ведущими итальянскими политиками и наемниками следствие, по крайней мере пока, не нашло. Автор издания StopFake Мауро Воерцио рассказал «Донбас.Реалии», это тот случай, когда на Донбасс ехали и скинхеды, и коммунисты.

«Арестованные люди поддерживают правые партии (неофашистов), но мы также знаем итальянцев, сторонников левых взглядов, воевавших на Донбассе. Они объединились, потому что они против НАТО, США и союзники России», - рассказал автор интернет-издания StopFake, которое разоблачает факты ложной информации о событиях в Украине, Мауро Воерцио.