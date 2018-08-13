Деснянский районный суд Киева вынес обвинительный приговор, которым утверждено соглашение о признании виновности, заключенное прокурором с обвиняемым, гражданином Украины - депутатом так называемого незаконно созданного органа «Евпаторийский городской совет» в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, последнему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытанием, если он в течение испытательного срока продолжительностью в 3 (три) года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

Условиями заключения соглашения является безоговорочное признание обвиняемым своей виновности в совершении преступления, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие обстоятельств, в соответствии с УК Украины отягчающие наказание.

Напомним, 3 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата подконтрольного России Евпаторийского городского совета Сергея Осьминина по подозрению в причастности к аннексии полуострова. Ему грозило до 10 лет тюрьмы.

В спецслужбе утверждают, что депутат горсовета Евпатории в марте 2014 года участвовал в деятельности «самообороны Крыма». СБУ пишет, что во время аннексии полуострова депутат «принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины». По информации спецслужбы, в сентябре 2014 года задержанного избрали депутатом от партии «Единая Россия» в горсовет Евпатории.

5 апреля Херсонский городской суд арестовал его на два месяца. Во время избрания ему меры пресечения в здании суда произошла потасовка, в ходе которой группа неизвестных лиц пыталась «отбить» крымского депутата у сотрудников СБУ.