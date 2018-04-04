также в разделеОбщество
Тука объяснил, почему освобожденным из плена до сих пор не выплатили помощь 10
Фигурант «дела крымских диверсантов» вышел на свободу 20
СМИ узнали о содержании жалобы Сытника на Холодницкого 38
Суд по делу Бубенчика перенесли на неопределенный срок 37
3 апреля. Картина дня 47
Холодницкий не сможет уйти в отставку после открытия дисциплинарного дела 33
Минрегион хочет запретить автостоянки внутри жилых кварталов 57
Стало известно, под каким номером выступит Украина на «Евровидении» 32
На Синевире начался сезон тишины 53
Задержан организатор теракта возле телеканала «Эспрессо» 92
Военному дали 11 лет тюрьмы за самовольное оставление части на 3 месяца 91
В марте зафиксировано рекордное за 10 лет количество осадков 29
Дело майдана: Суд допросит Захарченко по видеосвязи 46
Сущенко в СИЗО нарисовал две картины чаем и луком 34
Бубенчика задержали на границе с Польшей 42
В Украине потеплеет до +20° 108
Комитет ВР выразил недоверие Супрун 166
«Нафтогазу» «прикрутили» отопление 52

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска «Чаплинка» на административной границе с временно аннексированным Крымом депутата самопровозглашенного «Евпаторийского городского совета» оккупационной власти.

По данным пресс-центра ведомства, бывший депутат городского совета Евпатории в марте 2014 участвовал в противоправной деятельности так называемой «самообороны Крыма». Во время незаконной аннексии Крымского полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины.

По информации спецслужбы, в сентябре 2014 года фигурант дела был избран депутатом от партии «Единая Россия» в так называемый «горсовет».

Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия злоумышленника на материковую часть Украины, где проживают его родственники.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги