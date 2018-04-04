Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска «Чаплинка» на административной границе с временно аннексированным Крымом депутата самопровозглашенного «Евпаторийского городского совета» оккупационной власти.

По данным пресс-центра ведомства, бывший депутат городского совета Евпатории в марте 2014 участвовал в противоправной деятельности так называемой «самообороны Крыма». Во время незаконной аннексии Крымского полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины.

По информации спецслужбы, в сентябре 2014 года фигурант дела был избран депутатом от партии «Единая Россия» в так называемый «горсовет».

Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия злоумышленника на материковую часть Украины, где проживают его родственники.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.