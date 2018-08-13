В течение апреля-июня парламентские политические партии совокупно потратили 150,2 млн грн. Большинство средств, треть всей суммы, были направлены на оплату рекламных материалов – 46,3 млн, сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

При этом партии покупали рекламу преимущественно за средства, полученные из Государственного бюджета Украины.

Больше всего на рекламу потратила ВО «Батькивщина» - 24,8 млн грн. Из них 20,8 млн грн было потрачено на рекламу по телевидению и 3,7 млн – на наружную рекламу (билборды, ситилайты).

На втором месте по затратам на рекламу «Самопомич» - 6,6 млн. Традиционно большинство средств партия направила на партийную газету – 5,4 млн. Почти миллион было потрачено на рекламу по ТВ и радио.

Радикальная партия Олега Ляшко потратила на рекламу 6,5 млн. Больше всего – 4,7 млн – было потрачено на рекламу по телевидению.

Значительную сумму на рекламу также потратил «Оппозиционный блок» - 4,2 млн. Из них 3,2 млн было потрачено на рекламу по ТВ, 1 млн - на наружную рекламу.

БПП потратил на рекламу 3,1 млн, «Народный Фронт» - 0,9 млн.

Таким образом, на рекламу было направлено 78% средств из общих расходов ПО

«Батькивщина», 49% - РПЛ, 27% - «Оппозиционного блока», 21% - «Самопомочи», 10% - БПП, 4% - НФ.

«Самопомощь», «Оппозиционный блок», БПП, НФ потратили на оплату рекламы государственные средства, «Батькивщина» - соединила государственные средства с собственными деньгами партии.

Что касается других расходов, то партии также тратили средства на содержание ячеек (27,6 млн), заработную плату (22,6 млн), оплату услуг и материальные затраты (21,4 млн) и аренду (16,3 млн).

«Во втором квартале парламентские партии продолжили тратить средства налогоплательщиков на политическую рекламу. Такие действия подрывают саму идею государственного финансирования. КИУ разработал изменения в законодательство, запрещающие партиям размещать рекламу за бюджетные средства (законопроект №6026)», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.