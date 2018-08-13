Выплаты компенсаций пассажирам за ненадлежащие условия проезда не предусмотренные нормативными и нормативно-правовыми актами.

Об этом сообщила ПАО «Укрзализныця» в ответ на запрос Укринформа.

«Перевозка пассажиров осуществляется пассажирскими вагонами, которые соответствуют санитарно-техническим и другим нормам, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья пассажиров. Возмещение компенсационных выплат пассажирам за ненадлежащие условия проезда нормативными и нормативно-правовыми актами не предусмотрено», - говорится в ответе Укрзализныци.

Также отмечается, что в соответствии с договором перевозки (приобретенным проездным документом) перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения в сроки, определенные договором.

Кроме того, Укрзализныця сообщает, что в течение 2018 года не было зафиксировано обращений граждан в суд о нарушении их прав при пассажирских перевозок.

«Все споры и недоразумения, которые возникают между пассажирами и работниками железной дороги, решаются на станции начальником станции или начальником вокзала, в поездах во время движения поезда – начальником поезда, не доводя их до суда», - сообщает Укрзализныця.

Общество информирует, что в случае обнаружения в пассажирских вагонах технических неисправностей пассажир имеет право обратиться к начальнику поезда через проводника вагона. Составы пассажирских поездов сопровождают начальник поезда, проводники и электромеханик, который по возможности устранит технические неисправности во время поездки.

Укрзализныця также сообщает, что сопровождение пассажирских поездов медицинским работником не предусмотрено, а в экстренных случаях необходимо обращаться к проводнику, который сообщит машинисту, и тот через средства связи сможет вызвать скорую помощь, которая будет ждать больного на ближайшей станции.