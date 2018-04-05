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В Херсоне группа неизвестных пыталась отбить у сотрудников Службы безопасности Украины депутата самопровозглашенного «Евпаторийского городского совета», сообщил постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

«Сегодня в Херсоне группой лиц была осуществлена попытка отбить у сотрудников Главного управления СБУ в АРК недавно задержанного на КПВВ мужчину, очевидно, активно вовлеченного в установление оккупационной власти в Крыму, «депутата» оккупационного органа власти в Евпатории, в отношении которого избирали меру пресечения в херсонском суде», - написал он в Facebook.

«С грустью констатируем отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов, которое приводит к подобному поднятию главы российской пятой колонны в районах, приближенных к Крыму», - добавил он.

Как сообщал ForUm, днями сотрудники Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска «Чаплинка» на административной границе с временно аннексированным Крымом депутата самопровозглашенного «Евпаторийского городского совета» оккупационной власти.
ForUm

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