Канцлер Германии Ангела Меркель проведет в субботу, 18 августа, встречу с российским президентом Владимиром Путиным в своей резиденции в Мезеберге.

Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

«Речь будет идти о двусторонней повестке, точно будет затронута тема сирийского конфликта, который уже давно нас заботит, а также ситуация на востоке Украины и вопросы энергетики», - сказал он.

В частности, стороны обсудят перспективы транзита российского газа через Украину после ввода в строй «Северного потока – 2». По словам Зайберта, российский и германский лидеры в субботу выступят с заявлениями для прессы до встречи - около 18:00 по местному времени.

Зайберт не смог уточнить состав российской делегации, кроме того, у него нет информации о том, что в рамках встречи могут состояться переговоры представителей отдельных ведомств. Он также не сказал, по чьей инициативе состоится встреча.



