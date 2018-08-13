Злоумышленники, ограбившие ломбард в Киеве, тщательно готовились к совершению этого преступления. Об этом сказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктор Нечитайло, сообщает пресс-служба столичного главка.

«Нападавшие вели себя вызывающе и, к сожалению, в результате этого нападения погиб охранник. Проанализировав всю собранную информацию, можем говорить о том, что разбойники четко спланировали разбой на магазин: они выбрали удобное время, когда в городе не будет пробок, просчитали пути отхода и место отстоя машины. Даже тот факт, что сожгли автомобиль, который использовали при нападении, говорит о том, что они пытались уничтожить вещественные доказательства: именно в салоне обнаружили оружие, которое они, вероятно, использовали во время разбоя».

При этом полицейский отметил, что нападавшие – не украинцы: между собой они общались на иностранном языке, а к охраннику и продавцу один из них обращался на русском. Также их поведение дает основания полагать, что они предварительно делали разведку места совершения преступления и места уничтожения автомобиля, ведь когда двигались по территории гаражного кооператива, прикрывали лицо, чтобы их не зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«По словам свидетелей, на совершение преступления у них ушло несколько минут. При этом они хорошо ориентировались в магазине: об этом свидетельствует то, что забрали нападавшие в основном ювелирные украшения с драгоценными камнями. Окончательная сумма нанесенного ущерба будет установлена ​​после проведения инвентаризации», - отметил Нечитайло.

Он также добавил, что на розыск нападавших ориентирован весь личный состав полиции Киева, составлен план проведения оперативно-розыскных мероприятий и гласных и негласных следственных действий.

«Мы будем благодарны за любую информацию об этом преступлении. Поэтому, если вы ее имеете, просим звонить на 102. За убийство охранника и нападение на ювелирный магазин злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение», - подытожил Виктор Нечитайло.

Уголовные производства расследуются по двум статьям Уголовного кодекса: п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой).

Как сообщал ForUm, вечером 12 августа, в Киеве трое мужчин в масках забежали в помещение ломбарда, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем «Пежо».