Скандальную врача онкогематологического отделения Института рака Анну Губареву, которая отказалась лечить ветерана АТО из-за того, что «тот убивал братский народ», после громкого увольнения восстановили в должности и даже повысили.

Теперь она секретарь Комиссии по вопросам этики при национальном Институте рака, которая отвечает за согласование проведения клинических испытаний в Институте, пишет Центр противодействия коррупции.

«Директор Института после того, как все СМИ и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написали об увольнении врача, втихую не только возобновила ее в должности, но и сделала ответственным за одно из наиболее прибыльных направлений – клинические испытания в Институте, - рассказывает член правления ЦПК Устинова Александра. - Это верх цинизма руководства медицинского учреждения, которое обмануло всю Украину, чтобы иметь «своего» человека на миллионных потоках».

Губрева стала известна тем, что отказалась обеспечить онкобольного спецназовца Виталия Драгана льготным лечением.

«Попал к госпоже Губаревой Анне Александровне, кандидату медицинских наук, которая специализируется именно на таком лечении, что мне нужно. Встретила она меня «тепло», даже в жар бросило от слов: «Никак тебе льгот, потому что ты братских народ убивал», - рассказал он.

Губарева – родом из Донецка, начинала работать в Макеевском онкодиспансере.

В телефонном разговоре она фактически подтвердила слова бойца.

«Он услышал только эту фразу, - сказала врач. - Государство не беспокоится о них, просто посылает туда и все. Потом они будут виноваты также, как афганцы, потому что зачем туда шли и стреляли неизвестно в кого, в своих, так я сказала».

Врач добавила, что это ее личная позиция.