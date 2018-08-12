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10 августа. Картина дня 47

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит декларации судьи Киевского райсуда Полтавы Андрея Антонова, который закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса, сообщает пресс-служба НАПК.

Так, агентство начнет полную проверку деклараций судьи Антонова Андрея Владимировича за 2015, 2016 и 2017 годы.

Как ранее сообщал ForUm, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса, а также его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Причина такого решения, пояснил судья - отказ прокуроров от поддержки обвинения по делу и участия в судебных дебатах, что расценивается как отказ от обвинения.

Прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту решения Киевского районного суда Полтавы, который постановил закрыть уголовное дело. 

Потерпевший по данному делу Сергей Ряполов намерен обжаловать закрытие производства.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что судья Андрей Антонов, который закрыл уголовное дело, будет отвечать за заведомо неправосудное решение
ForUm

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