Руководство Северной Кореи высказались против всех предложенных американской стороной предложений, в том числе временных рамок проведения полного и подконтрольного ядерного разоружения Корейского полуострова.

Об этом сообщил в пятницу со ссылкой на источники центральный американский телеканал CNN.

«Соединенные Штаты неоднократно высказывали предложения Северной Корее относительно процесса денуклеаризации, но все они были отклонены (Пхеньяном. – Ред.)», - отмечает телеканал со ссылкой на источники в высокопоставленных дипломатических кругах, передает Украинформ.

По словам представителей дипломатического ведомства, США продолжают делать «конкретные предложения относительно того, каким должно быть начало и весь процесс денуклеаризации с возможностью международного контроля, включая временные рамки. Но в Пхеньяне называют эти предложения «подобными гангстерским».

Это в определенной степени изменило тенденции в успешной дипломатии Трампа с КНДР и приблизило переговоры к более типичному диалогу, который существовал при предыдущих администрациях, говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре. Согласно ему лидер КНДР обязуется провести «полную денуклеаризацию Корейского полуострова» в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Разведывательные службы США подозревают, что КНДР попытается скрыть информацию о количестве боеголовок, а также военные объекты по их разработке.