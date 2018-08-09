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Северная Корея обвинила США в продвижении политики международных санкций несмотря на шаги доброй воли со стороны Пхеньяна.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД КНДР, передает Украинформ.

«Пока США придерживаются устаревших сценариев, которых придерживались все предыдущие администрации и не смогли достичь успеха, нельзя ожидать прогресса в реализации совместного заявления, включая денуклеаризацию КНДР», - говорится в заявлении.

В Пхеньяне заверили, что стремятся воплощать широкое соглашение, достигнутое во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре.

МИД КНДР заявило, что страна прекратила тестирование ракет, ядерные испытания и демонтировала «ядерные испытательные площадки», однако США продолжают настаивать на прежде всего денуклеаризации.

«Тем не менее, США ответили на наши ожидания подстрекательством к международным санкциям и давлению на КНДР. Соединенные Штаты пытались найти повод для усиления санкций против КНДР», - заявили в Северной Корее.

В Вашингтоне пока не комментировали эти заявления КНДР.

Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре. Согласно ему лидер КНДР обязуется провести «полную денуклеаризацию Корейского полуострова» в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Разведывательные службы США подозревают, что КНДР попытается скрыть информацию о количестве боеголовок, а также военные объекты по их разработке. 
ForUm

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