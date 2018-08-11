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Вблизи Волновахи военные Национальной гвардии из состава Объединенных сил задержали трех человек по подозрению в сотрудничестве с так называемой «ДНР», сообщает пресс-центр ООС.

Задержание граждан произошло на блокпосту, который расположен недалеко от города Волноваха Донецкой области. Причиной этому стала информация из базы данных Национальной полиции Украины, согласно которой лица считаются подозреваемыми в сотрудничестве с так называемой «ДНР».

Нацгвардейцы передали задержанных граждан сотрудникам Волновахского отдела Национальной полиции Украины для дальнейших процессуальных действий.
ForUm

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