Во время антикоррупционных протестов 10 августа в столице Румынии Бухаресте пострадало 440 человек.

В общей сложности 440 человек, в том числе около 20 полицейских получили медицинскую помощь, сообщает УНИАН.

В больницу были доставлены 65 человек, в том числе девять полицейских.

Отмечается, что демонстранты собрались на митинг с требованием отставки правительства и проведения досрочных выборов. Протестующие держали в руках флаги Румынии и Европейского союза, скандируя: «Справедливость, а не коррупция!».

Напомним 10 августа в Бухаресте между участниками антикоррупционного митинга и полицейскими произошли столкновения, правоохранители применяли солезоточивый газ. Тысячи демонстрантов, многие из которых специально приехали в Румынию из заграницы, собрались на митинг с требованием отставки правительства и проведения досрочных выборов.



