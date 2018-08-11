Во время антикоррупционных протестов 10 августа в столице Румынии Бухаресте пострадало 440 человек.
В общей сложности 440 человек, в том числе около 20 полицейских получили медицинскую помощь, сообщает УНИАН.
В больницу были доставлены 65 человек, в том числе девять полицейских.
Отмечается, что демонстранты собрались на митинг с требованием отставки правительства и проведения досрочных выборов. Протестующие держали в руках флаги Румынии и Европейского союза, скандируя: «Справедливость, а не коррупция!».
Напомним 10 августа в Бухаресте между участниками антикоррупционного митинга и полицейскими произошли столкновения, правоохранители применяли солезоточивый газ. Тысячи демонстрантов, многие из которых специально приехали в Румынию из заграницы, собрались на митинг с требованием отставки правительства и проведения досрочных выборов.
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