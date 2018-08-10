Незаконно удерживаемый в РФ украинский режиссер Олег Сенцов находится на грани жизни и смерти. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Сегодня 89-день голодовки Олега Сенцова, заключенного РФ. Олег находится на грани жизни и смерти. Каждый день может произойти непоправимое», – отметил он.

Климкин подчеркнул, что как человек и гражданин Украины просит всех поддержать Олега и требовать от России освобождения Сенцова. «Солидарность не имеет границ, а жизнь человека – имеет», – подытожил министр.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

26 июня мать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Людмила написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

В свою очередь в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому округу заявили, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

8 августа сестра украинца Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова очень плохое, он почти не встает.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала уполномоченного России по правам человека Татьяну Москалькову организовать перевод украинского политзаключенного Олега Сенцова в московскую больницу и ускорить процесс его помилования или обмена.