Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обнародовала фотографии украинского политзаключенного Олега Сенцова, сделанные 9 августа в колонии.

«Только что от уполномоченного РФ поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотрит телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное», – написала она на своей странице в Facebook.

«На мой вопрос, могу ли я обнародовать фото, мне ответили, когда спрашивали о разрешении сделать фото, Олег понимает, что люди волнуются о нем», – сообщила омбудсмен.

Ранее Сенцов дал согласие на проведение видеосъемки разговора с ним.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

В свою очередь в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому округу заявили, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

8 августа сестра украинца Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова очень плохое, он почти не встает.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала уполномоченного России по правам человека Татьяну Москалькову организовать перевод украинского политзаключенного Олега Сенцова в московскую больницу и ускорить процесс его помилования или обмена.