Украинский политзаключенный Олег Сенцов дал согласие на проведение видеосъемки разговора с ним. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова

«Опять звонила российский Омбудсмен Татьяна Москалькова. Рассказала, что после нашего разговора говорила с начальником ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе. По его информации, с Олегом все хорошо, состояние стабильное. К нему едет сейчас общественная наблюдательная комиссия. Уполномоченный РФ сказала, что видеосъемка, на которой я настаивала в последней нашей беседе, возможна только с согласия Олега», – написал она.

По словам Денисовой, впоследствии Москалькова сообщила, что Олег дал свое согласие на видеосъемку. «Уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Олега и снять видео своего разговора с ним. Уполномоченный РФ пообещала его мне прислать», – подчеркнула она.

«Говорила я и с адвокатом Олега Дмитрием Динзе, который сказал, что ситуация очень плохая. По его словам, у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. Последний раз, когда его отвозили в Лабытнанзкую городскую больницу, врачи хотели приковать его к постели и начать насильственное кормление», – отметила она.

По информации Динзе, Олег пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят. Его вес уже снизился до 70 килограммов.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

В свою очередь в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому округу заявили, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

8 августа сестра украинца Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова очень плохое, он почти не встает.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала уполномоченного России по правам человека Татьяну Москалькову организовать перевод украинского политзаключенного Олега Сенцова в московскую больницу и ускорить процесс его помилования или обмена.