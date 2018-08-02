В Киеве остановлена работа канала по поставке недоброкачественного мяса в заведения массового питания после того, как 70 человек отравились шаурмой. Об этом в эфире 112 Украина сообщил первый заместитель начальника Госпродпотребслужбы Киева Александр Овчаренко.

«Нам известны обладатели всех этих незаконных МАФов (в которых отравились киевляне. - Ред.), мы уже установили поставщика этой продукции и в кратчайшие сроки выясним все обстоятельства и виновных лиц, которые причастны к массовому отравлению людей. Этот канал по поставке недоброкачественного зараженного мяса приостановлен», - рассказал Овчаренко.

Также он сообщил, что сейчас уже известны все поставщики продукции, которая поступала в заведения общественного питания для оказания услуг и все они будут отработаны.

«Но тот поставщик, который поставлял продукцию именно в эти МАФы, - он будет наиболее тщательно отработан и ему будут предъявлены претензии, которые может предъявить следствие, когда есть уголовное производство», - добавили в Госпродпотребслужбе.

Овчаренко отметил, что все заведения, где продавали отравленную продукцию, не имели соответствующих документов для ее реализации.

В Госпродпотребслужбе также сообщили, что сейчас будет создана рабочая группа для массового обследования всех заведений общественного питания.

«Вчера под председательством заместителя председателя КГГА проведено заседание чрезвычайной комиссии ТЭБ и ЧС и принят целый ряд решений, мер по ликвидации этого явления – массового заболевания и по недопущению дальнейшего. Одно из ключевых решений – это создание рабочей группы, проведение этой рабочей группой массовых обследований всех заведений общественного питания и те, которые зарегистрированы законным образом и те, которые не зарегистрированы законным образом», - прокомментировал Овчаренко.

Напомним, в Киеве люди отравились шаурмой, купленной в разных районах столицы. По состоянию на 1 августа, в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей.

По данному факту начало уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.