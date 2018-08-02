Следствие по делу народного депутата Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана получило все необходимые доказательства, чтобы доказать вину подозреваемых.



Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга в четверг, сообщает «Украинская правда».



«Мы в ходе следствия получили все необходимые доказательства, подтверждающие первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы путем использования оружия, которая была предоставлена ​​злоумышленникам - Савченко и Рубану - с согласия российских офицеров в чине подполковника и полковника, на территории «ДНР», после консультаций, которые провела Савченко с Захарченко (Александр - главарь «ДНР» - Ред.)», - сказал он.



По его словам, сейчас начался этап ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами следствия. Луценко выразил надежду, что уже в этом году суд сможет начаться и войти в «активную фазу».

Ранее сообщалось, что правоохранители завершили расследование по делу нардепа Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Рубана задержали 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие из оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

В мае стало известно, что боевики включили его на обмен.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть - и осмеять ее.

Савченко прошла тестирование на полиграфе («детекторе лжи»).

Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.