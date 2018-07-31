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В Дарницком районе Киева пять человек отравились шаурмой. Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на начальника столичной Госпродуктпотребслужбы Олега Рубана.

«В понедельник, 30 июля, к нам поступило сообщение от одной из больниц Киева, что к ним с признаками отравления доставлены пять человек. У всех были одни и те же признаки – рвота, температура, диарея», - отметил Рубан.

Как удалось выяснить экспертам Госпродпотребслужбы, все заболевшие накануне ели шаурму, купленную в киоске недалеко от ст. метро Дарница. На данный момент специалистами ГППС проводится проверка киосков по продаже шаурмы.

 
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