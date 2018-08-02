также в разделеОбщество
2 августа. Картина дня 13
ГПУ: Следствие по расстрелам на Майдане фактически завершено 19
В Минрегионе предлагают сдавать в аренду жилье чиновникам 16
Луценко: Савченко не предлагала пойти на сделку со следствием 13
Луценко назвал нападение на Гандзюк частью плана по дестабилизации в Украине 44
Полиция начала расследовать наезд грузовика на авто активистов 16
ГПУ не готовила подозрение Холодницкому 11
Луценко: У Рубана будет возможность признать вину 14
Луценко: На данный момент Медведчук не фигурирует в деле Савченко 13
Москаль назвал разоблачение главы РГА на взятке провокацией полиции 66
Луценко: У следствия есть все доказательства вины Савченко и Рубана 15
На границе с Венгрией могут разместить батальон горно-штурмовой бригады 41
Геращенко: Боевики не предлагали за Рубана двух украинских военных 31
Глава РГА на Закарпатье погорел на взятке 35
Украина все-таки примет участие в детском Евровидении 31
На Днепропетровщине задержали железнодорожных вандалов 22
В Украину пытались ввезти рейсовым автобусом 25 винтовок и 100 тысяч патронов 40
Семья Шеремета пожаловалась в суд на бездействие Луценко 35

Судья по делу Пола Манафорта призвал сторону обвинения не употреблять слова «олигарх» в отношении состоятельных украинцев, нанимавших политтехнолога.

Судья Томас Джон Эллис указал на «пренебрежительное» значение слова «олигарх». По его мнению, оно не соответствует обвинению против Манафорта в банковском мошенничестве и неуплате налогов, пишет Голос Америки.

Судья также предостерег юристов специального прокурора Роберта Мюллера в том, что слово «олигарх» ассоциируется с «гнусными» людьми и подчеркивает их «вину».

«В Америке так не делается», - заявил судья.

Впрочем, отметил он, демократ Джордж Сорос и один из консервативных братьев Кох могут называться олигархами.

Накануне во время рассмотрения дела Манафорта в суде Вирджинии свидетель прокуратуры - политический консультант Тед Девин сказал, что украинский олигарх Ринат Ахметов финансировал сотрудничество Манафорта с Партией регионов и Виктором Януковичем.

Прокуратура в первый день слушаний заявила, что Манафорт получил из Украины по крайней мере 60 млн долларов, которые он скрыл от налогообложения.

30 октября 2017 года Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам,  в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах. 

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги