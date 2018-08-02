Судья по делу Пола Манафорта призвал сторону обвинения не употреблять слова «олигарх» в отношении состоятельных украинцев, нанимавших политтехнолога.

Судья Томас Джон Эллис указал на «пренебрежительное» значение слова «олигарх». По его мнению, оно не соответствует обвинению против Манафорта в банковском мошенничестве и неуплате налогов, пишет Голос Америки.

Судья также предостерег юристов специального прокурора Роберта Мюллера в том, что слово «олигарх» ассоциируется с «гнусными» людьми и подчеркивает их «вину».

«В Америке так не делается», - заявил судья.

Впрочем, отметил он, демократ Джордж Сорос и один из консервативных братьев Кох могут называться олигархами.

Накануне во время рассмотрения дела Манафорта в суде Вирджинии свидетель прокуратуры - политический консультант Тед Девин сказал, что украинский олигарх Ринат Ахметов финансировал сотрудничество Манафорта с Партией регионов и Виктором Януковичем.

Прокуратура в первый день слушаний заявила, что Манафорт получил из Украины по крайней мере 60 млн долларов, которые он скрыл от налогообложения.

30 октября 2017 года Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах.

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.