По состоянию на 17:00 1 августа в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей, сообщает столичное управление Госпродпотребслужбы.

33 случая (из них 3 случая среди детей), связаны с употреблением шаурмы, приобретенной в МАФе в виде автоприцепа «Купава», расположенном при выходе из станции метро «Дарница» в направлении торгового центра «Детский мир».

26 случаев (из них 2 случая среди детей, 1 случай у жителя Киевской области), связаны с употреблением шаурмы, сосисок в лаваше с майонезом, приобретенных в МАФе у кафе «Речной Порт» на Почтовой площади в Подольском районе.

11 случаев (из них 5 случаев среди детей), связанных с употреблением шаурмы, приобретенной в МАФе возле супермаркета VARUS, расположенного на просп. Оболонском, 20-А. 2 лица не госпитализированы.

1 случай возле станции метро «Лесная» у беременной женщины.

Всего их 70 пострадавших 10 не госпитализирован. Предварительный диагноз сальмонеллез. Также известно о 4 случаях отравления в Киевской области.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, в Киеве люди отравились шаурмой, купленной возле станции метро «Дарница». Ранее сообщалось о более 50 госпитализированных.

По данному факту начало уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.