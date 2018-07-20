Заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие «установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста Павла Шеремета, но пока ее не идентифицировало».

Об этом он сказал во время брифинга в Одессе 20 июля, сообщает «Украинская правда».

По его словам, с момента совершения убийства была создана усиленная следственно-оперативная группа, которая расследует уголовное производство.

Он отметил, что в ее состав входят лучшие сотрудники следствия и уголовного розыска, которые провели очень большой объем работы.

«Это правда. Многие критики говорят, что нет положительных результатов. От лица уголовной полиции могу сказать, что положительные результаты есть», - заявил Аброськин.

«Проведена работа по определенным направлениям. Сегодня могу сказать, что установлена ​​личность, то есть не лицо установлено, а человек, которого можно идентифицировать», - добавил заместитель главы Нацполиции

Он отметил, что оперативники отработали более 3 тысяч терабайт видеоматериалов, которые были изъяты в ходе следственно-оперативных мероприятий.

«В дальнейшем эта работа, которая была проведена, даст нам возможность установить личность человека, который был на видео непосредственно во время минирования», - рассказал Аброськин.

Пполицейский сказал, что не может рассказать больше, потому что у него нет для этого разрешения от следователя и поэтому «он не может перейти определенную грань».

«Но работа идет, она продолжается. И когда будет возможность и соответствующее разрешение, мы сможем сказать больше. Но это, пожалуй, может быть тогда, когда определенный человек будет задержан, когда ему будет сообщено о подозрении и когда будет решение суда», - добавил он.

Представитель Нацполиции заверил, что дело убийства Шеремета «ежедневно обсуждается» правоохранителями.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

20 июля 2017 года в МВД заявили, что следствие по данному делу не имее т четких подозреваемых.

С 24 июля 2017 года полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета.

По данным ГПУ, на сегодняшний день отрабатывается 4 основных версии убийства, проведено более 20 различных экспертиз.