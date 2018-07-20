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На сегодняшний день отрабатываются 4 основных версии убийства журналиста Павла Шеремета, проведено более 20 различных экспертиз. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Он отметил, что досудебное расследование проводит межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой включены сотрудников Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

«На сегодняшний день уже проведено более 20 различных экспертиз, некоторые еще продолжаются. По словам следователей, опрошены десятки людей, проведен мониторинг эфира мобильной связи, изучены записи камер видеонаблюдения и материалов, которые появлялись в медиапространстве», – сообщи Лысенко.

По его словам, на данном этапе отрабатываются 4 основных версии относительно мотивов совершения убийства Павла Шеремета: профессиональная журналистская деятельность;  личные неприязненные отношения; дестабилизация обстановки в Украине; ошибка объектом (взорван автомобиль принадлежавший Елене Притуле).

Он также сообщил, что К проведению экспертных исследований привлечены специалисты ФБР. О подозрении пока никому не сообщалось.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

20 июля  2017 года в МВД заявили, что следствие по данному делу не имее тчетких подозреваемых.

С 24 июля 2017 года полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета. 
ForUm

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