На сегодняшний день отрабатываются 4 основных версии убийства журналиста Павла Шеремета, проведено более 20 различных экспертиз. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Он отметил, что досудебное расследование проводит межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой включены сотрудников Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

«На сегодняшний день уже проведено более 20 различных экспертиз, некоторые еще продолжаются. По словам следователей, опрошены десятки людей, проведен мониторинг эфира мобильной связи, изучены записи камер видеонаблюдения и материалов, которые появлялись в медиапространстве», – сообщи Лысенко.

По его словам, на данном этапе отрабатываются 4 основных версии относительно мотивов совершения убийства Павла Шеремета: профессиональная журналистская деятельность; личные неприязненные отношения; дестабилизация обстановки в Украине; ошибка объектом (взорван автомобиль принадлежавший Елене Притуле).

Он также сообщил, что К проведению экспертных исследований привлечены специалисты ФБР. О подозрении пока никому не сообщалось.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

20 июля 2017 года в МВД заявили, что следствие по данному делу не имее тчетких подозреваемых.

С 24 июля 2017 года полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета.