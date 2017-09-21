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Национальная полиция с 24 июля 2017 года приняла меры безопасности и засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос Українських Новин.

«Постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года о применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, предприятие (государственное предприятие «Информационные судебные системы») обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и общий доступ к определениям, принятым следственными судьями Печерского районного суда Киева по ходатайствам в уголовном производстве», - сказано в нем.

Причина данного решения Нацполиции не указана.

В данный момент в Едином реестре судебных решений удалены из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве Шеремета. В частности, удалены решения о предоставлении полиции информации о мобильных переговорах возможных фигурантов уголовного производства.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

20 июля в МВД заявили, что следствие по данному делу не имеет четких подозреваемых.
ForUm

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