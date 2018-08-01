Под Министерством внутренних дел прошел митинг против бездействия силовиков после нападений на активистов и резонансных убийств, люди требуют подключить к расследованиям Службу безопасности Украины.

Организатор акции Владислав Грезев отметил, что за 4 последних года было более 20 таких случаев, как обливание кислотой Екатерины Гандзюк в Херсоне и убийство Виталия Олешко («Сармат») в Бердянске 31 июля, сообщает «Украинская правда».

Под МВД собрались несколько десятков небезразличных.

Грезев озвучил их требования:

1) Требуем открытого отчета от МВД по всем делам, связанным с нападениями и убийствами активистов, правозащитников и журналистов. Не видим прогресса, обвинений или посадок.

2) Требуем отстранения всего руководства МВД в Херсонской области. Екатерина Гандзюк противодействовала преступному режиму, в том числе правоохранительных органов в регионе, поэтому беспристрастным следствие быть не может.

3) Требуем от генпрокурора передать все эти дела относительно нападений и убийств активистов, правозащитников и журналистов в департамент контрразведки СБУ. Мы считаем, что за этим может стоять террористическая организация.



4) Требуем отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. После бутафорской реформы и коррупционных скандалов вокруг него и его сына, он должен освободить место.



5) Требуем наказать зло.

Друг Екатерины Гандзюк Назарий Кравченко сообщил, что ее сейчас охраняют друзья, а не правоохранители.

Другой друг Гандзюк Александр Савич отметил, что злоумышленник ждал Катю с 5 утра вторника, ходил в магазин рядом – и там должны были бы сохраниться видео с камер наблюдения. Но это выяснили друзья Екатерины, потому что следствие работает вяло, отметил он.



Также Савич сказал, что следователи до сих пор не установили состав вещества, которым облили Екатерину, поэтому не известно, как проводить деинтоксикацию активистки.

Участники акции отметили, что в Херсоне под МВД также проходит митинг с требованием тщательного расследования дела Гандзюк.

В Киеве к активистам вышел пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

Как ранее сообщал ForUm, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания.