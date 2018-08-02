Новозаводской районный суд Чернигова продлил арест подозреваемого в шпионаже гражданина Беларуси Юрия Политики до 28 августа. Мера пресечения продлена на месяц, а не два, как этого требовала прокуратура, передает Радио Свобода.

«Обвинение не смогло привести надлежащих доказательств, чтобы продлить арест на два месяца, суд частично удовлетворил их ходатайство», - сообщил адвокат Политики Тарас Герелюк.

Он сказал, что защита Политики ничего не знает о возможном обмене их подзащитного на осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко.

Судебный процесс над Юрием Политикой не может начаться более полугода. Пока так и не одобрен вердикт о соответствии украинскому законодательству выдвинутого белорусу обвинения, коллегия судей не может начать рассмотрение дела по существу.

Политику задержали в июне 2017 года на украинском пограничном пункте пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью. Во время задержания, по данным следователей, в его телефоне был найден зашифрованный файл с картой размещения военных подразделений в зоне антитеррористической операции на Донбассе и планом наступательной операции «Шторм».

За полгода до задержания спецслужбы Украины следили за всеми контактами и перемещениями Юрия Политики в Чернигове. Дело против белоруса было открыто на основании заявления военнослужащего Дмитрия Острикп, который служил на Донбассе. По словам Политики, он познакомился с Остриком в общественной организации «Север», которая помогала пограничникам охранять государственную границу Украины. Белорус хотел работать волонтером в этой организации.

Политике грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией или без конфискации имущества.

Украинские эксперты высказывали мнения, что дело задержанного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко является ответом на задержание белорусского гражданина в Чернигове. КГБ Беларуси опроверг подобные предположения.

Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 в Минске и обвинен в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, «которые за денежное вознаграждение выполняли его задача сбора информации разведывательного характера в военно-политической сфере».

В мае 2018 Шаройко осудили в Беларуси к восьми годам лишения свободы.