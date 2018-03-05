В Украине судят 33-летнего гражданина Беларуси Юрия Политику по обвинению в шпионаже, пишет Украинская правда.

По версии прокуратуры, Политика пытался вывезти в своем смартфоне аэросъемки зоны АТО. К ней прилагалась секретная карта наступательной операции «Шторм», которую ВСУ планировали в начале июля 2017 года между Мариуполем и Новоазовском.

За интерес к секретным данным белорусу грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Спецслужбы «вели» Политику несколько месяцев. Сам минчанин называет это подставой и провокацией, отвергая все обвинения в свой адрес.

«Я полностью отрицаю свою вину. Ничего из того, что мне приписывают, не было. Я - не шпион! Ни на кого не работал – ни на Беларусь, ни на Россию. У них есть только одни предположения – я работал на КГБ Беларуси, то на ФСБ России. Они сами не уверены точно», - рассказал Политика.

Белорус также заявляет, что показания из него после задержания якобы выбивали силой. По его словам, вывезли в лес, угрожали оружием.

В СБУ эти заявления отвергают.

В СИЗО Политика сидит больше восьми месяцев. В феврале в Чернигове начались предварительные слушания по делу. Его судьбу решит коллегия из трех судей.

Следующее заседание назначено на 27 марта.

Процесс над Юрием Политикой важен в контексте событий, произошедших после его задержания, отмечается в материале издания.

Через два месяца, 24 августа 2017 года, в Беларуси исчез украинец Павел Гриб, которого, как оказалось позже, похитили спецслужбы России. Гриба обвинили в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи, и он продолжает находиться под стражей.

Кроме того, попал в руки белорусского КГБ через четыре месяца после ареста Политики Павел Шаройко. Его, как и минчанина, обвинили в шпионаже. Вслед за арестом Шаройко Беларусь объявила персоной нон грата сотрудника украинского посольства Игоря Скворцова.

Тайный суд над Шаройко начался практически синхронно с заседаниями в Черниговском райсуде по белорусскому «шпиону».