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Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) харьковчанина, который собирал для Российской Федерации информацию о государственном оборонном заказе Украины.

Как сообщили ForUm’у в прокуратуре области, суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Прокуратура доказала, что злоумышленник собирал сведения, которые принадлежат научным учреждениям и составляют государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям иностранного государства – России.

В поле зрения Службы безопасности Украины злоумышленник попал в августе 2017 года. Действуя в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины, он собирал сведения по государственному оборонному заказу, который выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.

По требованию прокуратуры осужденный находится под стражей.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на адвоката осужденного 84-летнего Мехти Логунова Максима Шаповалова, защита собирается обжаловать приговор.  

17 августа 2017 года в Харькове СБУ задержала Логунова как организатора группировки, подготовленной российской разведкой.

В сентябре того же года мужчине объявили о подозрении в государственной измене. Украинские оперативники установили, что Логунов по заданию российских кураторов создал агентурную сеть из 18 человек, в состав которой входила агентурно-боевая группа и информаторы.

Правоохранители отметили, что главаря задержали после получения тайных данных о военных разработках в рамках Государственного оборонного заказа.

Также СБУ подозревала, что группировка, созданная Логуновым, получила из России задачи «совершить убийство нескольких общественных деятелей Украины».
ForUm

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