После капитального ремонта Большой Окружной дороги уменьшится транспортная нагрузка на центральные улицы Киева. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции строительства путепровода и развязки на Окружной дороге, на участке от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Основной проезд на этом участке будет около 2 километров. Планом предусмотрено строительство 2-х новых путепроводов, подземного пешеходного перехода, устройство насыпи земляного полотна, переоборудование всех коммуникаций и инженерных сетей. Также предусмотрено озеленение прилегающей территории.

«Киев – большой транзитный город. Поэтому, наряду с ремонтом магистралей в самом городе, мы должны заботиться и о транспортных развязках вокруг столицы. Таким образом мы улучшим трафик в городе и оптимизируем движение транзитного автотранспорта, в частности, крупногабаритного. Чтобы он не проезжал центральными магистралями столицы», - подчеркнул Кличко.

По его словам, сейчас выполнены работы по подготовке строительства путепроводов через ул. Богатырскую и железную дорогу, сделана туннельная часть подземного пешеходного перехода, начато устройство насыпи земляного полотна. Завершить все работы на объекте должны осенью следующего года.

Также Кличко проверил, как идут работы по капитальной реконструкции улицы Семьи Кульженко. После ремонта там появится прямой выезд на кольцевую дорогу, которая сейчас строится. Это существенно разгрузит площадь Тараса Шевченко от автомобильного и особенно транзитного транспорта, уменьшит количество пробок на площади.

«Длина участка, который мы капитально обновляем, два с половиной километра. Проектом предусмотрено устройство 4-х полос движения. Полная замена асфальтобетонного покрытия. Оно будет трехслойное. Прокладывают здесь и новую сеть дождевой канализации, обустраивают тротуары, - заявил мэр столицы. - Здесь будет и обновленная сеть наружного освещения. Новые лампы, которые мы устанавливаем – экономические и более эффективны. А это прежде всего – безопасность водителей и пешеходов. Часть работ уже выполнена», - отметил мэр.

Кличко напомнил, что за предыдущие два года в Киеве отремонтировали более 500 километров дорог и проездов. И как минимум 300 километров планируют обновить в этом году.

На сегодня в городе завершаются ремонтные работы на улице Ярославов Вал и на транспортной развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Гната Юры и Владимира Покотило, где одновременно ремонтируют 3 путепровода и 4 подземных пешеходных перехода. Продолжается капитальный ремонт путепровода на пересечении улицы Кирилловской и улицы Елены Телиги. Там, по словам мэра, есть небольшое отклонение от графика из-за чрезвычайной ситуации, вызванной стихией. Активно ведутся работы на улице Алма-Атинской и путепроводе на этой улице, улицах Назаровская, Генерала Родимцева.