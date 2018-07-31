В Подольском районе Киева группа молодых людей разрисовала электропоезд, при этом некоторые бросали камни, в результате чего пострадал один пассажир. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица разрисовывают вагоны городской электрички.

Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, выяснили: молодые люди с закрытыми лицами остановили поезд между станцией «Сырец» и «Вышгородская». Затем правонарушители разрисовали вагоны, а когда вышел машинист – начали бросать камни. В результате инцидента пострадал 21-летний пассажир, которого с телесными повреждениями доставили в больницу.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители изучают видео в сети Интернет и с камер наблюдения, общаются со свидетелями происшествия, чтобы установить причастных к совершению правонарушения лиц и привлечь их к уголовной ответственности.

За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы. В ходе следствия будет установлена ​​сумма нанесенного ущерба.