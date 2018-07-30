Советник оппозиционной партии «Гражданская платформа» Моника Суска сделала унизительный комментарий относительно украинцев, которые живут в Польше.

В частности, она назвала их «пятой колонной» в стране, сообщает УНИАН со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

На своей странице в Twitter Суска написала: «У меня всегда был свой взгляд на тему украинцев. И мы впускаем их на всех парах. Украинцы в супермаркетах, украинцы в транспорте, украинцы на строительстве, а теперь украинцы еще и пятая колонна. Уверена, это не отдельный случай. Недавно на площади Шембека украинцы устроили авантюру на защиту партии «Право и Справедливость».

Издание поясняет, что полон ненависти комментарий Суски связан с демонстрациями против обновления закона о Высшем суде Польши. Изменения в очень быстром темпе принял Сейм, а в четверг их подписал президент Анджей Дуда. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Один из демонстрантов вел себя особенно агрессивно. Не исключено, что он умышленно спровоцировал реакцию полиции. Позже появились сообщения, что провокатор был похож на украинца Вячеслава Скидана, который выступил в телепрограмме «Jaka to melodia».

В конце концов, Скидан и демонстрант оказались разными людьми, но украинца все равно несправедливо окрестили «провокатором». После антиукраинского комментария советник «Гражданской платформы» Моника Суска сама стала объектом острых комментариев.

В польских СМИ ее слова были использованы в качестве доказательства того, что между правящей «Правом и Справедливостью» Ярослава Качиньского и оппозиционной «Гражданской платформой» нет никакой разницы. Лидер движения против возрождения фашизма Лидия Доманьская тоже раскритиковала Суску и ее «жестокий выпад».

Советник оппозиционной партии удалила антиукраинское сообщение из Twitter и написала извинения. Но несмотря на это, лидер «Клуба советников Гражданской платформы» Ярослав Шостаковский сообщил, что его коллегу накажут за антиукраинский комментарий. «Пост был совершенно скандальный и недопустимый. Как председатель Клуба советников Платформы в Совете Варшавы, я отправляю запрос о наказании Моники Суской в Региональный коллегиальный суд», - подчеркнул Шостаковский.

Напомним, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, «принимая украинских беженцев», помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза».

В ответ на это глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что украинские заробитчаны вносят значимый вклад в экономику Польши.

По данным посла Украины в Польше Андрея Дещицы, в эту страну эмигрировали более одного миллиона украинцев.

Украинские работники в 2017 году перечислили из Польши в Украину сумму, равную 3-4% украинского валового внутреннего продукта.