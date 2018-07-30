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Оболонский райсуд Киева перенес судебные прения по делу о государственной измене Виктора Януковича в связи с тем, что не пришли защитники обвиняемого. Верховный суд отказался перевести дело в другой суд и обеспечить его участие в заседаниях. Экс-президент Украины Виктор Янукович, которого обвиняют в госизмене, подал в суд на генерального прокурора Юрия Луценко.

Филиал акционерной компании «Укрзализныця» по закупкам «Центр обеспечения производства» по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, заключил договор с филиалом Российской железной дороги на поставку железным дорогам Украины 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» из медно-никелевого сплава на сумму 181,927 тыс. российских рублей с учетом НДС. Исполняющий обязанности председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов заявил, что поручил приостановить закупку наградных знаков из России.

Президент Петр Порошенко уволил Владимира Горбулина с поста директора Национального института стратегических исследований и назначил на его место заместителя главы Администрации Президента Ростислава Павленко.

Мать украинского политзаключенного Александра Кольченко, незаконно удерживаемого в Российской Федерации (РФ), получила разрешение на свидание с сыном и прибыла в Челябинск. 

Нацполиция хочет создать открытый реестр педофилов.

Политтехнолог и лоббист Пол Манафорт, которого судят в США по нескольким обвинениям, сотрудничал в 2014 году с мэром Киева Виталием Кличко.

За все время пребывания в СИЗО подозреваемая в смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева 29 раз покидала территорию изолятора. 

Заместитель председателя Меджлиса крымскотараского народа, бывший политзаключенный Ахтем Чийгоз сообщил, что оккупационная власть Крыма предлагала ему $3 миллиона за согласие стать ставленником Кремля на полуострове

Министерство обороны приняло решение о повышении денежного довольствия военнослужащих с 1 октября 2018 года, но для этого требуется дополнительное финансирование из бюджета в сумме 4,5 млрд грн. 

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что санкции, которые США ввели против России, не работают, поэтому сейчас в Сенате разрабатывают новый законопроект об ограничительных мерах.

Государственный бюджет Украины за январь-июнь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 9,782 млрд грн против 29,032 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года.

КГГА поручила подготовиться к остановке ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.  

 
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