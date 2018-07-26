Служба безопасности идентифицировала лица 206 наемников ЧВК «Вагнер», которые принимали участие в так называемом «пригожинском наступлении» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в феврале этого года.

Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов, передает пресс-центр ведомтсва.

Имеющиеся в СБУ документы свидетельствуют, что не менее 80 из них погибли, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.

«Сегодня мы публикуем первую часть имеющейся и проверенной СБУ информации, а именно персональные данные 40 погибших, 30 раненых, а также «досье» в отношении иностранных граждан-участников этих событий», - отметил руководитель аппарата главы СБУ.

После появления информации в СМИ о некоторых погибших, высшим руководством РФ был отдан приказ полностью скрыть информацию о потерях от российской общественности накануне выборов президента РФ.

«Российское руководство сообщало откровенную ложь родственникам погибших, что их близкие «пропали без вести», а преждевременная утечка этой информации «повредит их поискам». Только по завершении президентских выборов в РФ родственники убитых наемников поочередно в условиях строжайшей тайны стали получать гробы с телами своих близких, при этом их продолжали шантажировать «невыплатой денежной помощи за гибель наемника в случае раскрытия информации», - рассказал Гуськов.

При этом чтобы скрыть огромные потери именно в феврале, российские спецслужбы разработали операцию по «равномерному распылению потерь» для создания представления, наемники якобы погибли в течение длительного отрезка времени.

Весь список наемников опубликован на сайте СБУ.

Помимо ранее уже обнародованных данных о сербских наемников, СБУ установила участие в ЧВК «Вагнер» 11 граждан Республики Беларусь, из которых 6 принимали участие в «пригожинском наступлении», 4 представителей Республики Молдова, двух граждан Казахстана, по одному – из Армении и Узбекистана.

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. В то же время СМИ сообщили, что в результате авиаудара погибли от 11 до 217 россиян.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер».

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

Позже в МИД РФ подтвердили гибель пяти россиян.