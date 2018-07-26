Европейский суд по правам человека призвал осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние. Об этом сообщает Радио Свобода.

В то же время суд требует от России безотлагательно предоставить Сенцову необходимое лечение в медицинском учреждении.

В ЕСПЧ отмечают, что имеют право указать любом государству-подписанту Европейской конвенции о правах человека на временные меры. Они должны быть приняты безотлагательно.

Напомним, более 50 украинских деятелей культуры просят режиссера прекратить голодовку.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.