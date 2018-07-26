Оперативное положение №4 (курсирование без соблюдения графика движения) снято с трамвайных и троллейбусных маршрутов. Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

Речь идет о маршрутах, проходящих ул. Щусева, ул. Грекова, ул. Святошинской, ул. Индустриальной, просп. Победы, ул. Автозаводской, в районе ст. м. «Шулявская» и ст. м. «Берестейская», а также на Борщаговской линии скоростного трамвая – ул. Борщаговской, Жилянской и Старовокзальной.

Как сообщал ForUm, с 15:30 25 июля в Киеве было заблокировано движение трамваев и троллейбусов из-за скопления воды в результате ливня.