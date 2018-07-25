Украинские культурные и общественные деятели призвали режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку.

Как сообщил глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров, соответствующее письмо подписали более 50 человек, среди которых Лина Костенко, Римма Зюбина, Сергей Жадан, Иван Малкович, Андрей Курков, Янина Соколова и другие.

«В украинском обществе бродило переживание: имеем ли мы право просить тебя остановить голодовку? Мы сильно волновались, мы не смели к тебе обратиться. С одной стороны, мы едины с тобой в твоем требовании. С другой стороны, мы боимся за твою жизнь и за жизнь всех хлопцев. Все люди доброй воли и за рубежом, и в Украине поддерживают твою идею с требованием освободить всех. Но невольно весь мир обратился с требованием освободить Олега Сенцова. И в некоторых случаях даже позабыл суть твоего требования», - говорится в письме.

«В мире не так много людей такой воли, как ты. Мы знаем, что ты не любишь, когда о тебе говорят хорошее. Но такой волевой, крепкий духом человек нам нужен живым. Именно для того, чтобы продолжить дальнейшую борьбу за всех наших хлопцев, за которых ты готов жизнь положить. Ты нам нужен. Даже из тюрьмы ты смог объединить всех нас для этой борьбы», - призвали авторы письма.

При этом они выразили уверенность, что «если не сейчас, то позже, в ближайшем будущем Сенцов все равно будет освобожден».

«Мы тебя просим от имени всех нас. От имени всех, кто ценит жизнь и волю выше всего. Просим с почтением и с любовью к тебе. Низкий поклон твоей маме. Наша любовь к твоим деткам! Ради любви к ним, ради любви к нам, ради Бога просим тебя остановить голодовку. Настоятельно просим. Очень просим тебя!» - призвали авторы письма.

Как сообщал ForUm, 14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.