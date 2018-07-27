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Из 2 тысяч видов грибов в Украине, съедобными считаются не более 500.

Минздрав напоминает простые правила, которые помогут избежать отравления грибами, а также рассказывает, что делать, если есть подозрение на такое отравление.

Профилактика отравления грибами

  • Откажитесь от употребления дикорастущих грибов. Замените их грибами, которые выращивают искусственно, подлежащими контролю.
  • Не покупайте грибы на стихийных рынках.
  • Внимательно осматривайте грибы. Если у вас возникают малейшие сомнения – откажитесь от употребления грибов.
  • Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляя его рядом с другими.
  • Не берите слишком молодые или старые грибы. Их легко перепутать с ядовитыми.
  • Не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий. Грибы впитывают в себя ядовитые вещества, в том числе тяжелые металлы.
  • Не собирайте грибы в засушливую погоду. В это время гриб пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов
  • Никогда не пробуйте сырые грибы.
  • Дома еще раз тщательно проверьте грибы. Все сомнительные следует выбросить.
  • Готовьте грибы в течение первых суток после сбора.
  • Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут.
  • Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Кому нельзя есть грибы

Даже если вы уверены в качестве и безопасности грибов, их не рекомендуется употреблять:

  • женщинам в период беременности и грудного вскармливания;
  • детям до 12 лет
  • людям пожилого возраста.

Симптомы отравления грибами

Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней. Основными признаками отравления грибами являются:

  • тошнота, рвота;
  • резкая боль в животе;
  • диарея;
  • головокружение;
  • повышение температуры тела;
  • снижение пульса;
  • удушье;
  • судороги;
  • отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
  • появление галлюцинаций и бреда;

Если у вас проявился хотя бы один из этих симптомов - немедленно вызывайте врача!

Первая помощь при отравлении грибами

Главное – срочно звоните «103».

Если есть возможность, промойте желудок простой водой или примите сорбенты (наименьшая эффективная доза активированного угля – 0,5 г/кг массы тела).

До приезда неотложной помощи стоит соблюдать постельный режим и пить много жидкости – воды, подсоленной воды или прохладного чая. Это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины.

Категорически запрещено употреблять алкоголь, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты – это может ускорить всасывание токсинов.

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не пытайтесь «переждать» - это может быть смертельно опасно.

Остатки грибов или грибных блюд надо обязательно сохранить, так как лабораторное их исследование поможет установить причину отравления и назначить правильное лечение.

Напомним, в Киеве за выходные с острым отравлением грибами в токсикологической реанимации столичной больницы скорой медицинской помощи оказалось 6 человек

В Одесской области семья отравились грибами: беременная мать и 11-летний сын погибли.
ForUm

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