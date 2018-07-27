Из 2 тысяч видов грибов в Украине, съедобными считаются не более 500.
Минздрав напоминает простые правила, которые помогут избежать отравления грибами, а также рассказывает, что делать, если есть подозрение на такое отравление.
Профилактика отравления грибами
- Откажитесь от употребления дикорастущих грибов. Замените их грибами, которые выращивают искусственно, подлежащими контролю.
- Не покупайте грибы на стихийных рынках.
- Внимательно осматривайте грибы. Если у вас возникают малейшие сомнения – откажитесь от употребления грибов.
- Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляя его рядом с другими.
- Не берите слишком молодые или старые грибы. Их легко перепутать с ядовитыми.
- Не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий. Грибы впитывают в себя ядовитые вещества, в том числе тяжелые металлы.
- Не собирайте грибы в засушливую погоду. В это время гриб пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов
- Никогда не пробуйте сырые грибы.
- Дома еще раз тщательно проверьте грибы. Все сомнительные следует выбросить.
- Готовьте грибы в течение первых суток после сбора.
- Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут.
- Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.
Кому нельзя есть грибы
Даже если вы уверены в качестве и безопасности грибов, их не рекомендуется употреблять:
- женщинам в период беременности и грудного вскармливания;
- детям до 12 лет
- людям пожилого возраста.
Симптомы отравления грибами
Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней. Основными признаками отравления грибами являются:
- тошнота, рвота;
- резкая боль в животе;
- диарея;
- головокружение;
- повышение температуры тела;
- снижение пульса;
- удушье;
- судороги;
- отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
- появление галлюцинаций и бреда;
Если у вас проявился хотя бы один из этих симптомов - немедленно вызывайте врача!
Первая помощь при отравлении грибами
Главное – срочно звоните «103».
Если есть возможность, промойте желудок простой водой или примите сорбенты (наименьшая эффективная доза активированного угля – 0,5 г/кг массы тела).
До приезда неотложной помощи стоит соблюдать постельный режим и пить много жидкости – воды, подсоленной воды или прохладного чая. Это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины.
Категорически запрещено употреблять алкоголь, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты – это может ускорить всасывание токсинов.
Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не пытайтесь «переждать» - это может быть смертельно опасно.
Остатки грибов или грибных блюд надо обязательно сохранить, так как лабораторное их исследование поможет установить причину отравления и назначить правильное лечение.
Напомним, в Киеве за выходные с острым отравлением грибами в токсикологической реанимации столичной больницы скорой медицинской помощи оказалось 6 человек.
В Одесской области семья отравились грибами: беременная мать и 11-летний сын погибли.
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