Из 2 тысяч видов грибов в Украине, съедобными считаются не более 500.

Минздрав напоминает простые правила, которые помогут избежать отравления грибами, а также рассказывает, что делать, если есть подозрение на такое отравление.

Профилактика отравления грибами

Откажитесь от употребления дикорастущих грибов. Замените их грибами, которые выращивают искусственно, подлежащими контролю.

Не покупайте грибы на стихийных рынках.

Внимательно осматривайте грибы. Если у вас возникают малейшие сомнения – откажитесь от употребления грибов.

Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляя его рядом с другими.

Не берите слишком молодые или старые грибы. Их легко перепутать с ядовитыми.

Не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий. Грибы впитывают в себя ядовитые вещества, в том числе тяжелые металлы.

Не собирайте грибы в засушливую погоду. В это время гриб пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов

Никогда не пробуйте сырые грибы.

Дома еще раз тщательно проверьте грибы. Все сомнительные следует выбросить.

Готовьте грибы в течение первых суток после сбора.

Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут.

Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Кому нельзя есть грибы

Даже если вы уверены в качестве и безопасности грибов, их не рекомендуется употреблять:

женщинам в период беременности и грудного вскармливания;

детям до 12 лет

людям пожилого возраста.

Симптомы отравления грибами

Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней. Основными признаками отравления грибами являются:

тошнота, рвота;

резкая боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

удушье;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

появление галлюцинаций и бреда;

Если у вас проявился хотя бы один из этих симптомов - немедленно вызывайте врача!

Первая помощь при отравлении грибами

Главное – срочно звоните «103».

Если есть возможность, промойте желудок простой водой или примите сорбенты (наименьшая эффективная доза активированного угля – 0,5 г/кг массы тела).

До приезда неотложной помощи стоит соблюдать постельный режим и пить много жидкости – воды, подсоленной воды или прохладного чая. Это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины.

Категорически запрещено употреблять алкоголь, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты – это может ускорить всасывание токсинов.

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не пытайтесь «переждать» - это может быть смертельно опасно.

Остатки грибов или грибных блюд надо обязательно сохранить, так как лабораторное их исследование поможет установить причину отравления и назначить правильное лечение.

Напомним, в Киеве за выходные с острым отравлением грибами в токсикологической реанимации столичной больницы скорой медицинской помощи оказалось 6 человек.

В Одесской области семья отравились грибами: беременная мать и 11-летний сын погибли.