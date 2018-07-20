Бывший командующий Военно-морскими силами, вице-адмирал Сергей Гайдук в качестве одного из вариантов обеспечения безопасности Украины от возможного наступления России на Азовском море, предложил разместить в нем заграждения в виде мин. Об этом он сказал в эфире Громадського радио, передает 112.Украина.
«Этот вопрос решается очень просто. Есть такое понятие как фарватер военный контролируемый, все эти минные поля и инженерные заграждения наносятся на карты и осуществляется проводка караванов судов по этим фарватерам военными контролируемым, - это один из путей ограничения маневра и решения данного вопроса», - сказал он.
Напомним, Порошенко не исключает, что РФ готовится сделать военную операцию атаки на Мариуполь.
Количество задержанных Россией судов для осмотра составляет уже 148 единиц.
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