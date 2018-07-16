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Количество задержанных Россией судов для осмотра составляет уже 148 единиц. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк на совещании по обсуждению вопросов, связанных с действиями Российской Федерации по осмотру, задержаниям и арестам судов, следующих в/из украинских портов через Керченский пролив.

В совещании приняли участие представители Министерства иностранных дел, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, представительства Президента Украины в АР Крым, Государственной службы по безопасности на транспорте, АМПУ, Морской поисково-спасательной службы, Фонда «Майдан иностранных дел» и другие.

Лавренюк отметил, что с каждым днем ​​количество задержанных для досмотра судов растет и на сегодняшний день составляет уже 148 единиц.

«Каждый день АМПУ фиксирует задержания спецслужбами Российской Федерации судов для осмотра, следующих в/из портов Мариуполь и Бердянск. Все данные передаются Министерством инфраструктуры в МИД. Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, работающих в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов. Так дальше не может продолжаться. Необходимо в кратчайшие сроки сформировать единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия Российской Федерации», - сказал замминистра.

По результатам совещания участники разработали план действий и приняли ряд совместных решений.

Напомним, украинские пограничники сообщили, что «россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов», следующих через Керченский пролив. По сообщению ведомства, начиная с 30 апреля, российские спецслужбы останавливают судна ежедневно для осмотра и идентификации экипажа.

По данным Госпогранслужбы, проверка Россией судов на Азове – законна.

«В данном случае РФ продолжает осматривать суда, идущие в и из украинских портов на Азовском море. В этой ситуации мы заложники Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Россией в Азовском море и в Керченском проливе, которое было подписано еще в начале 2004 года», - пояснил спикер ведомства Олег Слободян.
ForUm

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