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На улице Чернигова к дорожному знаку привязали мужчину, прикрепив ему к груди табличку с надписью «Я ватник».

Об этом сообщил пользователь Facebook Александр Тарнавский.

Мужчина, который вел видеосъемку, заявляет, что привязанный якобы разрушил памятник Героям Небесной Сотни, а также делал пророссийские заявления. Также, по его словам, человек отсидел 10 лет по обвинению в изнасиловании и педофилии.

В полиции сообщили, что мужчину освободили, его опросили в участке. Другие обстоятельства происшествия и лица тех, кто его привязал, пока не установлены.

 
ForUm

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