Прокуратура Киева расследует закупки аутстаффинговых услуг у компаний «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф». Согласно определению Днепровского райсуда Киева по делу N755/16816/17 от 11 июля, клиенты этих фирм – компании Хуавей Украина, Самсунг Электроникс Украина, «Киевстар», «Новая почта», сообщает LIGA.net.

«Неустановленными лицами внедрен противоправный механизм по предоставлению крупнейшим бюджетообразующим предприятиям страны, в т.ч. с иностранным капиталом,.. услуг по незаконному выводу денежных средств за рубеж и уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей», – сообщает суд.

Прокуратура установила, что должностные лица указанных компаний перечисляли на счета подконтрольных им «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф» деньги за якобы предоставление квалифицированных специалистов, необходимых для выполнения основной деятельности заказчика (услуги аутсорсинга). Но фактически работники отбирались и трудоустраивались компаниями-заказчиками услуг, отмечает ГПУ.

В течение 2014-2018 годов на счета «Промоушн Аутсорсинга» и «Промоушн Стаффа» за такие «услуги» перечислили более 1,5 млрд грн. Эти фирмы, согласно заключению Исследовательского информационно консультационного центра, нанесли более 955 млн грн ущерба государству.

Суд предоставил прокуратуре временный доступ и разрешение на изъятие у «Промоушн Аутсорсинга» и «Промоушн Стаффа» документов, указывающих на их отношения с заказчиками, среди которых также «ППГ Украина», «Тойота–Украина», «Хускварна Украина», «Альянс Холдинг», «ФМС Украина», «Дебтекс Украина», «Миле, «Дикергофф Цемент Украина», «Адидас-Украина», «Вижн Украина».

Также в списке значатся: «Гибсон Инновейшнз Украина», «БСХ Бытовая Техника», «Коника Минолта Украина», «Филипс Украина», «Пионер Украина», «Дюпон Украина», «Кимберли-Кларк Украина», «Санофи - Авентис Украина», «Селдико», «БАСФ», «Тева Украина», «Проктер энд Гембл Украина», «Монделис Украина», «Телесвит», «Данон Днепр», «Сингента», «Якобс Украина», «Байер», «Дхл Интернешнл Украина», «Филипс Световые Решения Украина», «Эйвон Косметикс Юкрейн», «Адам Украина», «Лореаль Украина», «Шелл Юкрейн Эксплорейшн Энд Продакшн», «ЗИП», «Проминвестбанк».

Речь идет, в том числе, о трудоустроенных в течение 2014-2018 годов лицах с иностранным гражданством.

Другим определением суд предоставил ГПУ временный доступ и разрешение на изъятие документов во владении Госказначейства, «Альфа-банка», «УкрСиббанка» и «Райффайзен Банка Аваль» о движении денежных средств по счетам фирм «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф» с указанием необходимых данных по транзакциям.