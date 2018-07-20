Мировое соглашение между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» по уже принятым Стокгольмским арбитражем решениям невозможно, но его можно достичь относительно новых арбитражных процессов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Как мы сказали «Газпрому» на трехсторонней встрече, мировое соглашение по уже принятому арбитражем решениям не представляется возможной. Это даже противоречит сути мировых соглашений - нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем. А сейчас уже поздно просить мировое соглашение по этим спорам. «Газпром» должен заплатить нам по решениями арбитража 2,56 млрд долл. Плюс уже 75 млн долл. процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание», – отметил он.

Витренко подчеркнул, что пока «Нафтогаз» не получит эти средства, компания будем продолжать принудительное взыскание, арестовывая активы «Газпрома» по всему миру. «Никто решение арбитража не отменял и не останавливал. Апелляционный суд Швеции временно приостановил только принудительное взыскание и только на территории Швеции. Мы рассчитываем, что и это ограничение будет снято в ближайшее время. «Газпром» прекрасно это понимает. Также они понимают все риски для себя от невыполнения решения арбитража. Именно поэтому они и попросили на трехсторонней встрече, чтобы мы прекратили арестовывать их активы. На что им было сказано твердое «нет», – сообщил он.

«Но кроме арбитражных процессов, по которым окончательное решение было принято, у нас с «Газпромом» есть новые арбитражные процессы. Они требуют расторгнуть или изменить текущие договоры, мы требуем компенсировать нам убытки из-за невыполнения «Газпромом» своих обязательств по контракту, в том числе с учетом решения арбитража. Так, «Газпром» должен поставлять нам газ, но не поставляет. «Газпром» должен поддерживать определенное давление в газотранспортной системе на выходе в Украину, но не поддерживает. «Газпром» должен согласиться на пересмотр транзитного тарифа, но не соглашается», – отметил Витренко.

По его словам, сумма компенсации, которую НАК требует от «Газпрома» по новым арбитражным процессам, уже превышает 12 млрд долл. «Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции», – подчеркнул Витренко.

«Если «Газпром» хочет мировое соглашение по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию. При этом наша позиция заключается в том, что это не может задерживать трехсторонние переговоры по транзиту после 2019 года. Ну если кто-то хочет искусственно эти переговоры затягивать или откладывать, то должно быть отложено и строительство «Северного потока-2», как политического и антиконкурентного проекта», – подытожил Витренко.

Как известно, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ

В конце мая - начале июня «Нафтогаз Украины» сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.

6 июля «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с «Газпромом» и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долл. без учета процентов.