В ряде областей и Киеве произошли смертельные ДТП.

Так, около 10:40 на 127 км автодороги Киев-Чоп вблизи села Глибочицы Житомирского района в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли 10 человек, еще 10 – травмированы.

Около 5:00 на 289 км автодороги Киев-Одесса в результате столкновения грузовика и микроавтобуса с белорусской регистрацией погибли 5 человек, еще 12 – госпитализированы. Все погибшие и пострадавшие – граждане Беларуси.

В Хмельницком районе на въезде в село Прибужское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «IVECO» и легкового автомобиля «Фольксваген Гольф», в результате которого погибла семья из трех человек и еще один ребенок травмирован.

В Киеве на Старообуховской трассе в результате ДТП возникло возгорание трех автомобилей, в результате погибли 3 человека и 2 пострадали. В салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой поручил Национальной полиции усилить безопасность на автодорогах в курортный сезон.

Здоровье незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова сильно ухудшилось, он практически не ориентируется в датах, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после разговора с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе. Также Сенцов попросил не распространять слухи о его принудительном кормлении или смерти.

Президент России Владимир Путин на закрытой части совещания с послами в МИДе 19 июля сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на оккупированной части Донбасса.

20 июля АО «Днепразот» возобновляет работу хлорной группы цехов. Службой безопасности Украины начата проверка действий должностных лиц ПАО «Днепразот», которые привели к созданию дефицита жидкого хлора - основного реагента для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой.

На сегодняшний день отрабатываются 4 основные версии убийства журналиста Павла Шеремета, проведено более 20 различных экспертиз. Заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие «установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста Павла Шеремета, но пока ее не идентифицировало».

Министр внутренних дел Италии и глава правой партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет «фальшивой». Министерство иностранных дел Украины с возмущением восприняло высказывания министра и вызвало посла Италии.