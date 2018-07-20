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Государственный Научно-исследовательский институт химических продуктов (Шостка, Сумская область), входящей в состав ГК «Укроборонпром», наладил производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, сообщает пресс-служба госконцерна.

РПА-16 - термобарическое оружие, котрое разработанное и производится для украинского войска по государственному оборонному заказу. Огнемет уже удачно прошел приемо-сдаточные испытания и в ближайшее время усилит воинские подразделения.

Реактивный пехотный огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. Оно также называется боеприпасами объемного взрыва.

При этом фугасное действие 93-миллиметрового выстрела РПА-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду большого калибра. Поэтому это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику на расстоянии около одного километра.
ForUm

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