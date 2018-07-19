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Украина не боится санкций, которые могут быть введены Российской Федерацией против украинских физических и юридических лиц.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман журналистам на брифинге в ходе рабочей поездки в Киевскую область, сообщает УНИАН.

«Мы не боимся никаких санкций, никаких их решений. И это наша позиция», - сказал премьер.

«Столько вреда, сколько сделала Россия в отношении Украины, суверенного европейского государства, даже трудно переоценить. Более 10 тысяч людей убиты, почти 40 тысяч людей ранены, 1 миллион 700 тысяч перемещены, так как их дома заняли боевики. И еще за это они хотят вводить санкции?» - добавил он.

В то же время первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на брифинге в Киеве заявил, что санкции РФ никак не повлияют на экономику нашей страны.

«Учитывая, что мы ввели ограничения на торговлю с агрессором и будем продолжать эту линию, их зеркальные санкции никак не повлияют на экономику Украины», - сказал он.

Напомним, российские СМИ сообщили, что правительство Российской Федерации начало разработку санкций против Украины, под которые могут попасть несколько сотен физических лиц и компаний.

В свою очередь заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая заявила, что в Украине никто особо не пострадает от санкций, которые планирует ввести Россия.
ForUm

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