Правительство Российской Федерации начало разработку санкций против Украины, под которые могут попасть несколько сотен физических лиц и компаний. Об этом со ссылкой на источники пишет Коммерсантъ.

«В правительстве началась работа по снижению негативного влияния на экономику РФ в связи с введением санкций. Одним из элементов этой работы будет президентский указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины, говорят источники издания в Белом доме. По их словам, в санкционный список планируют включить «нескольких сотен физлиц и порядка ста юрлиц». Под физическими лицами «подразумеваются бизнесмены, политики и госслужащие», одной из мер воздействия будет блокировка их активов в РФ и запрет на вывод капитала», - пишет издание.

Введение санкций в отношении Украины произойдет в соответствии с указом, который Владимир Путин подписал 4 июня.

Закон установил не очень большой перечень возможных ограничений. К ним отнесено, например, прекращение или приостановление сотрудничества российских компаний с «недружественными» иностранными государствами и организациями в различных отраслях, а также «запрет или ограничение» на ввоз продукции и сырья, странами происхождения которых являются иностранные государства.

Аналогичный запрет может быть установлен на вывоз сырья из РФ организациями, «находящимися под юрисдикцией недружественных иностранных государств». В законе есть оговорка, что в соответствии с решением президента могут вводиться и «иные меры» воздействия.

Источник в правительстве подчеркивает, что действия РФ — «зеркальный ответ» на аналогичные шаги со стороны Украины. На сегодняшний день в санкционных списках Украины находятся 1748 физических лиц и 756 юридических лиц.

В украинские черные списки входят не только россияне и российские компании, но и иностранные физические и юридические лица, так или иначе причастные к действиям, которые Киев считает противозаконными (например, европейские политики, посетившие Крым после марта 2014 года). В частности, украинские санкции коснулись членов Госдумы и Совета федерации, сотрудников администрации президента, высокопоставленных представителей Министерства обороны и спецслужб РФ, дипломатов, судей, крупных бизнесменов. Фигурирует в них и целый ряд деятелей культуры, ученых, а также сотрудников СМИ. Всем им запрещен въезд в Украину, а их украинские активы (если таковые имеются) подлежат конфискации. Большинство санкций введено сроком на три года.